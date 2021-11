Martinsumzüge und Weihnachtsmärkte sollen stattfinden : Rheinland-Pfalz lockert Corona-Regeln im Freien - Testpflicht für ungeimpftes Personal

Hygiene-Maßnahmen für ein Restaurant stehen auf einem Schild in der Mainzer Innenstadt. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat heute die neuste Version ihrer Corona-Verordnung vorgestellt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat Erleichterungen der Corona-Beschränkungen im Freien beschlossen.

In der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung, die an diesem Montag (8. November) in Kraft treten wird, ist außerdem eine tägliche Testpflicht für nicht geimpftes Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen vorgesehen.