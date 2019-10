Geburtshilfestärkungsgesetz : Rheinland-Pfalz: Bund soll Geburtshilfe stärken

Mainz Rheinland-Pfalz fordert vom Bund ein Geburtshilfestärkungsgesetz. Bundesweit schlössen in ländlichen Regionen Geburtshilfe-Abteilungen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz.

