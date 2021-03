Rheinland-pfälzische Museen öffnen wieder : Die Museen in Rheinland-Pfalz sind wieder geöffnet

Mainz Die rheinland-pfälzischen Landesmuseen in Mainz, Koblenz und Trier sowie die antiken Trierer Römerbauten sind nach mehrmonatiger Corona-Zwangspause ab diesem Dienstag wieder für Besucher geöffnet.

Erst Ende des Monats, voraussichtlich ab dem 27. März, seien auch wieder Besuche mehrerer in Landesbesitz befindlicher Burgen und Schlösser möglich, teilte die Generaldirektion Kulturelles Erbe am Freitag mit. Aufgrund der weiter geltenden Anti-Pandemie-Maßnahmen müssen Kulturinteressierte in jedem Fall ein Ticket mit festgelegten Zeitfenster reservieren. Online geht dies noch nicht in allen Fällen.

Trotz stagnierender oder sogar erneut steigender Corona-Infektionszahlen sind in Rheinland-Pfalz Museumsbesuche seit Anfang dieser Woche unter strengen Hygieneauflagen grundsätzlich wieder erlaubt. Einige Museen haben von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. So sind in Speyer das Technik-Museum und das Historische Museum der Pfalz bereits geöffnet. Das Historische Museum ermöglicht auch spontane Besuche, bei denen die vorgeschriebene Voranmeldung direkt vor Ort an einem „Registrierungskiosk“ erfolgen kann. Noch bis zum 13. Juni sei die „Medicus“-Schau zur Medizingeschichte zu sehen, teilte das Museum mit. Die Familienausstellung über die Welt des Kinderbuchklassikers „Der Grüffelo“ werde bis 27. Juni verlängert.

Das Arp-Museum in Remagen-Rolandseck will am Samstag seine ersten Gäste begrüßen. Erstmals zu sehen sind die Ausstellungen „Immer wandelt sich die Schönheit“ sowie „Luxus und Glamour. Vom Eigensinn des Überflüssigen“.

Ab kommendem Montag wollen das Naturhistorische Museum und das Gutenberg-Museum in Mainz wieder öffnen. Das Gutenberg-Museum bietet in eingeschränktem Rahmen künftig auch individuelle Führungen für maximal vier Personen aus einem gemeinsamen Haushalt an.

Bundesweit waren alle Kultureinrichtungen Anfang November geschlossen worden, auch Rheinland-Pfalz hatte die von der Politik damals als „Lockdown light“ beschlossenen Maßnahmen mitgetragen. Von den Folgen der erzwungenen Pause war die rheinland-pfälzische Museumslandschaft allerdings in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. So kann das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim seine reguläre Winterpause wie geplant zum 21. März beenden.

Besucher der Einrichtungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz müssen ihren Besuch vorausbuchen – im Online-Ticketshop unter gdke.rlp.de oder montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr vorzugsweise per E-Mail unter landesmuseum-trier@gdke.rlp.de oder telefonisch unter (06 51) 9774-147.

(epd)