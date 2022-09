Polizistenmord-Prozess könnte sich verlängern : Hinterbliebene im Kusel-Prozess fordern Schmerzensgeld – Verteidiger von Andreas S. „zutiefst erschüttert“

Die Familie der bei Kusel getöteten Polizistin fordern Schmerzensgeld. Ihr Alltag sei seit der Tat „zusammengebrochen“, sagte ein Vertreter der Nebenklage am 16. Prozesstag. Schwere Kritik an dem Antrag kam von der Verteidigung des Hauptangeklagten.

Im Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf eine Polizistin und ihren Kollegen Ende Januar in der Pfalz fordern Angehörige Schmerzensgeld von dem Hauptangeklagten. Die Eltern und die beiden Schwestern der Polizistin seien seit der Tat erheblich belastet und in therapeutischer Behandlung, sagte ein Vertreter der Nebenklage am Freitag im Landgericht Kaiserslautern.