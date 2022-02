Tödliche Schüsse in Kusel : Spendenkonto für Familien der getöteten Polizisten eingerichtet – Schweigeminute im Saarland

Update Kusel Zwei Polizisten aus dem Saarland werden bei einer Verkehrskontrolle in Kusel erschossen. Ein Tatverdächtiger aus dem Saarland wird zwischenzeitlich per Foto gesucht, aber am Montagabend gefasst. Wenig später folgt die zweite Festnahme. Für die Familien der verstorbenen Familien wurde jetzt ein Spendenkonto eingerichtet.

In der Nacht zum Montag sind bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel waren laut Polizei auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet etwa um 4.20 Uhr am Montagmorgen seien die tödlichen Schüsse gefallen.

Bevor sie durch Schüsse getötet wurden, konnten die beiden Polizisten noch ihre Kollegen kontaktieren mit den Worten: „Die schießen.“ Demnach hatten sie davor ihre Kollegen informiert, sie hätten totes Wild im Fahrzeug gefunden.

Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin hatte noch an der Hochschule der Polizei studiert.

Laut Obduktionsbericht kamen die Polizisten durch Kopfschüsse ums Leben.

Am Montagabend wurden in Sulzbach zwei Männer festgenommen: ein 38-Jähriger – ein Wildhändler aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen, nach dem öffentlich nach ihm gefahndet wurde – und ein 32-Jähriger.

Am Dienstagvormittag erließ das Amtsgericht Kaiserslautern Haftbefehl gegen beide Tatverdächtigen.

Polizei und Staatsanwaltschaft gaben ab 14 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz in Kaiserslautern.

Der Verdacht: Die Männer wollten ihre möglicherweise sogar gewerblich betriebene Wilderei verdecken.

Der 38-Jährige schweigt, der 32-Jährige bestreitet, geschossen zu haben. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass beide geschossen haben.

Alle weiteren Informationen im Ticker:

Donnerstag, 3. Februar, 5.53 Uhr:

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bäckerei, die dem Hauptverdächtigen Andreas S. gehört, packt aus. Der Zeuge spricht von Wutanfällen im Zusammenhang mit ausstehenden Löhnen. Er sei ein „komischer Mensch“.

20.02 Uhr: Schweigeminute im Saarland

Die saarländische Landesregierung ruft zu einer Schweigeminute für die beiden aus dem Saarland stammenden Polizisten auf, die im rheinland-pfälzischen Kusel im Dienst getötet wurden. Am Freitag um 10 Uhr solle die Schweigeminute ein Zeichen der Solidarität mit der Polizei und den Angehörigen der beiden Opfer sein, erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch in Saarbrücken. „Dass zwei junge Menschen im Polizeidienst so sinnlos mitten aus dem Leben gerissen wurden, hat im ganzen Land großes Entsetzen und eine Welle der Betroffenheit ausgelöst“, sagte er. Viele Menschen hätten das Bedürfnis, gemeinsam zu trauern und ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

17.58 Uhr: Strafverteidiger des zweiten Verdächtigen äußert sich

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Kusel wurde öffentlich nach einem 38-Jährigen gefahndet. Neben ihm wurde am Montagabend ein zweiter Mann, Florian V. festgenommen. Zu seiner Vernehmung äußert sich jetzt sein Strafverteidiger.

15.45 Uhr: Verdächtige hatten offenbar Autopanne und holten sich Hilfe

Die SZ stößt bei der Recherche im Fall der beiden bei Kusel getöteten Polizisten aus dem Saarland auf immer weitere Details. So sollen die beiden Tatverdächtigen Andreas S. und Florian V. für die Wilderei nach SZ-Informationen ein Fahrzeug benutzt haben, das auf die Schwiegermutter von Familienvater Andreas S. zugelassen ist - und mit diesem sollen sie auf der Flucht vom Tatort eine Panne gehabt haben.

15.30 Uhr: Tote Polizisten: Ermittler prüfen Waffenarsenal

Die Ermittler konzentrieren sich nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz auch auf das bei den beiden Tatverdächtigen gefundene Waffenarsenal. Bei Durchsuchungen in mehreren Häusern, Wohnungen, Betriebsstätten und einer Jagdhütte im Saarland waren mehr als ein Dutzend Schusswaffen gefunden worden - darunter wohl die Tatwaffen. Angaben dazu, ob einer der beiden festgenommenen Männer im Nationalen Waffenregister als „Erlaubnisinhaber“ geführt wird, machten die Behörden zunächst nicht. Sie sprachen am Mittwoch von „sehr umfangreichen Ermittlungen“. Für Freitag kündigte die Polizei in Rheinland-Pfalz eine landesweite Schweigeminute für die getöteten Beamten an.

Einem der beiden Verdächtigen war nach Informationen des Deutschen Jagdverbandes 2020 wegen fehlender Zuverlässigkeit ein Jagdschein verweigert worden. Der 38-Jährige soll wohl als Wilderer aufgefallen sein.

„Die Ergebnisse aus den Zuverlässigkeitsüberprüfungen müssen am Ende aber auch konsequent von den Vollzugsbehörden durchgesetzt werden, nur so entfalten diese ihre volle Wirkung“, sagte der Grünen-Obmann im Innenausschuss des Bundestages, Marcel Emmerich, der Deutschen Presse-Agentur. „Es deckt erneut ein ernsthaftes Problem im Vollzug auf, wenn Personen ihre Waffen trotz fehlender Zuverlässigkeit immer noch Zuhause haben.“

Im konkreten Fall brauche es dringend Antworten dazu, wo und wann in den Behörden womöglich die nötigen Informationen nicht erfasst oder weitergegeben worden seien. Er forderte: „Die Kontrollmöglichkeiten der Länder müssen dringend evaluiert, effektiver gestaltet und der Informationsfluss zwischen den Behörden schnell verbessert werden.“

Für die weiteren Ermittlungen gründete die Polizei in der Pfalz die Sonderkommission „Veldenz“. Unter Leitung des Kriminaldirektors Frank Gautsche sollen die Sicherheitskräfte in Kaiserslautern die Aufklärung der Tat vorantreiben.

Schweigeminute in Rheinland-Pfalz geplant

Am Freitag soll es laut Polizei in Rheinland-Pfalz um 10.00 Uhr eine landesweite Schweigeminute für die getöteten Beamten geben. Ebenfalls am Freitag ist in Kusel eine interne Trauerfeier mit den Angehörigen sowie mit Kolleginnen und Kollegen der Getöteten geplant. Ab 10.00 Uhr sollen auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) unter den rund 200 Gästen in der Fritz-Wunderlich-Halle sein. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es eine öffentliche Gedenkveranstaltung geben.

8.47 Uhr: Ermittler untersuchen Details zu mutmaßlichen Polizistenmördern

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in der Pfalz untersuchen die Ermittler am Mittwoch weitere Details zu den beiden festgenommenen Tatverdächtigen. Die Behörden wollen unter anderem klären, ob die Männer über Waffenbesitzkarten verfügten, wie die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern mitteilte. Bei der Festnahme der Männer am Montag im Saarland war ein großes Waffenarsenal sichergestellt worden. Die Ermittler wollen auch den rund 150 Hinweisen nachgehen, die zu dem Verbrechen bis zuletzt eingegangen waren.

Dienstag, 1. Februar:

20.52 Uhr: Spendenkonto für die Familien der Polizistin eingerichtet

Die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz hat am Dienstag bekannt gegeben, dass ein Spendenkonto für die Familien der verstorbenen 24-jährigen Polizistin und dem 29-jährigen verstorbenen Polizisten eingerichtet wurde. Mit dem Verwendungszweck „Zwei von uns“ werden die Angehörigen der beiden unterstützt. Das Geld soll außerdem auch den Polizisten helfen, die in den Vorfall in Kusel involviert waren und zusammen mit den beiden Verstorbene gearbeitet haben. Auch die Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz unterstützt das Spendenkonto. Die eingehenden Spenden sollen den Familien helfen, aber auch „allen Kolleg:innen bei der Trauerbewältigung helfen, welche unmittelbar ins Geschehen eingebunden waren bzw. mit der Kollegin und dem Kollegen im täglichen Alltag Dienst verrichtet haben“, postete die Gewerkschaft in den sozialen Medien.

Sparda-Bank Südwest

IBAN: DE15 5509 0500 0001 9899 79

BIC: GENODEF1S01

Verwendungszweck: Zwei von uns.

19.26 Uhr: Homburg „fassungslos“

Nachdem zwei Polizisten in Kusel erschossen wurden, gibt es schockierte Reaktionen aus dem ganzen Land. Auch in Homburg, der Heimat der 24-jährigen Polizistin, ist die Trauer groß.

Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung ist die getötete 24-jährige Polizistin im Stadtteil Erbach aufgewachsen, machte ihren Abschluss ebenfalls an einer Homburger Schule und wohnte seit dem vergangenen Jahr im benachbarten Waldmohr.

Auch in der Kreistagssitzung in Homburg am Montagabend war das Entsetzen groß, es gab eine Schweigeminute. Diese Tat mache einen „fassungslos“, so Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo (SPD)

17.16 Uhr: Landtag in Mainz gedenkt der Polizisten

Der rheinland-pfälzische Landtag und die Landesregierung haben am Dienstag der beiden bei einem Einsatz in der Pfalz getöteten Polizisten gedacht. Landtagspräsident Hendrik Hering, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) und Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien trugen sich in ein Kondolenzbuch ein.

15.38 Uhr: Schon mehrfach gab es Ermittlungen

Gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken in den vergangenen Jahren mehrfach ermittelt. Dabei ging es unter anderem um mögliche Insolvenzverschleppung und Betrugsvorwürfe. In zwei Verfahren ist bereits Anklage erhoben worden.

15.26 Uhr: Polizistin stammt aus Homburg

Nach SZ-Informationen ist die 24-jährige Polizistenanwärterin in Homburg aufgewachsen und wohnte seit Herbst letzten Jahres mit ihrem Lebensgefährten im benachbarten Waldmohr.

14.24 Uhr: Männer wollten offenbar Wilderei verdecken

Wie Stefan Orthen, Oberstaatsanwalt Kaiserslautern auf der Pressekonferenz, mitteilt, hat die Polizei im Rahmen ihrer Durchsuchungen diverse Waffen sichergestellt. Unter anderem handelt es sich dabei um eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr. Diese Waffen sollen von beiden mutmaßlichen Tätern auf die Polizisten abgefeuert worden sein. Die Polizistin wurde mit einer Schrotflinte getötet, der Polizist mit vier Schüssen aus dem Jagdgewehr. Beide mit Schüssen in den Kopf, wie die SZ berichtet hatte.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Polizisten getötet worden sind, um eine Jagdwilderei zu verdecken und ermittelt aus diesem Grund wegen „gemeinschaftlichen Mordes“. Es gebe Hinweise darauf, dass die Männer Wilderei in größerem, eventuell sogar gewerblichem Umfang betrieben hätten. Der 38-Jährige schweigt bislang zu den Vorwürfen, der jüngere Festgenommene bestreitet, selbst geschossen zu haben.

13.58 Uhr: Erste Details zu zweitem Verdächtigen

Kurz vor Start der Pressekonferenz werden erste Details zum zweiten Verdächtigen bekannt. Er ist 32 Jahre alt und nach SZ-Informationen in einer stadtbekannten Einrichtung in Sulzbach untergebracht. Dort leben unter anderem sozial Benachteiligte. Mehr Informationen hier.

13.44 Uhr: Pressekonferenz um 14 Uhr

Im Fall der tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in der Pfalz wollen sich die Ermittler am frühen Dienstagnachmittag äußern. Um 14 Uhr werde es eine Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft geben, sagte ein Sprecher am Dienstagmorgen in Kaiserslautern. Der SWR überträgt die Pressekonferenz live im Web und im SWR-Fernsehen. Auch RTL und die Polizei Rheinland-Pfalz übertragen die Konferenz im Livestream. Hier geht es zum Live-Ticker der Saarbrücker Zeitung.

13.35 Uhr: Waffenarsenal entdeckt

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten aus dem Saarland haben die Ermittler bei den Tatverdächtigen ein großes Waffenarsenal sichergestellt. Wie am Dienstag aus Sicherheitskreisen verlautete, fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung im saarländischen Spiesen-Elversberg fünf Kurzwaffen, ein Repetiergewehr, zehn weitere Langwaffen, eine Armbrust sowie einen Schalldämpfer und Munition. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge davon aus, dass der festgenommene 38-jährige Tatverdächtige Zugang zu den Waffen hatte.

Im Haus des zweiten Tatverdächtigen seien zwei Langwaffen entdeckt worden, hieß es. Der 32-Jährige habe seine Bereitschaft erklärt, auszusagen.

12.48 Uhr: Andreas S. hatte keinen gültigen Jagdschein

Wie der Deutsche Jagdverband auf SZ-Anfrage mitteilt, hatte der Tatverdächtige Andreas S. keinen gültigen Jagdschein und damit auch keine Berechtigung Jagdwaffen zu besitzen. Bereits für das Jahr 2020 hat die zuständige Behörde im Saarland seinen Antrag auf einen Jagdschein abgelehnt. „Gegen den Tatverdächtigen hat es nach Kenntnisstand des DJV zudem bereits Ermittlungen wegen Wilderei gegeben. Der DJV fordert die Behörden auf, jetzt schnell zu klären, woher die Tatwaffen stammen und wie sie in den illegalen Besitz des Tatverdächtigen gelangen konnten", so der Jagdverband in einer Pressemitteilung.

12.12 Uhr: Haftbefehl erlassen

Gegen die beiden Festgenommenen hat das Amtsgericht Kaiserslautern soeben Haftbefehl erlassen. Somit scheint sich auch der Tatverdacht gegen den zweiten Festgenommenen, einen 32-Jährigen, erhärtet zu haben. Ob er zu den mutmaßlichen Tätern gehört, war für die Ermittler am Montagabend noch unklar gewesen.

12.07 Uhr: Roger Lewentz fordert lückenlose Aufklärung