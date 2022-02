Zwei Polizisten erschossen : Nach Tat in Kusel: Erste Festnahme nach Mordaufruf gegen Polizisten

Nach Tat in Kusel: Erste Festnahme nach Mordaufruf gegen Polizisten

Mainz/Kusel/Saarbrücken Jubel für die Täter, Häme den erschossenen Polizisten und deren Familien gegenüber: Das charakterisierte einige Kommentare, die direkt nach der schrecklichen Tat von Kusel im Netzwerken des Internets kursierten. Jetzt hat eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe erste Ergebnisse präsentiert.

Die Äußerungen waren verstörend: Internetnutzer reagieren mit Schadenfreude auf den gewaltsamen Tod zweier junger Polizisten (29/24) aus dem Saarland nahe der rheinland-pfälzischen Stadt Kusel. „Tja, selber Schuld“ sendet ein Nutzer über den Nachrichtendienst Telegram und begründet den Kommentar mit dem Einsatz der Polizei bei den so genannten Spaziergängen der Impfgegner. Denn statt Menschen zu beschützen, gingen sie gegen die Demonstranten vor. „Zwei weniger bei den Spaziergängen“, lässt er wissen. Weiter geht ein anderer Schreiber, der ein Spendenkonto für die Täter einrichten will.

Diese und andere diffamierenden Äußerungen hat das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz zum Anlass genommen, umgehend die Ermittlungsgruppe Hate Speech (Hasskommentare) mit 14 Beamten ins Leben zu rufen. Unter der Leitung der Koblenzer Staatsanwaltschaft präsentierte sie am Montag, 7. Februar, erste Ergebnisse dieser noch nicht einmal seit einer Woche arbeitenden Einheit.

Hasskommentare im Internet: LKA in Rheinland-Pfalz informiert heute über erste Ermittlungsergebnisse

Polizisten in Kusel erschossen

Polizisten in Kusel erschossen : Hasskommentare im Internet: LKA in Rheinland-Pfalz informiert heute über erste Ermittlungsergebnisse

Nach tödlichen Schüssen auf Polizisten in Kusel

Nach tödlichen Schüssen auf Polizisten in Kusel : Wutanfälle und Gewaltandrohung – Ehemaliger Bäckerei-Angestellter von Andreas S. packt aus

„Geil, jetzt sind wir wieder zwei Bullen weniger in Deutschland“

„Und das ist der Grund, warum man Euch in den Kopf schießen sollte“

#Danke an alle, die mit uns trauern und an unserer Seite stehen. Wir sind überwältigt von eurer Anteilnahme. #ZweiVonUns Auch der starke Zusammenhalt bewegt uns sehr. Wir sind gemeinsam #AnEurerSeite und #immerda pic.twitter.com/RNBBJLdwBY

Noch in der Nacht zu Freitag wurde der Mann ausfindig gemacht, der das Video zur Jagd auf Polizisten ins Netz gestellt hatte. Im Fachjargon: Cophunting. „Und das ist der Grund, warum man Euch in den Kopf schießen sollte“, sagte er bei seiner Festnahme den Beamten des Spezialeinheitskommandos. Der Tatverdächtige stamme aus der Nähe von Idar-Oberstein im ans Saarland grenzenden Landkreis Birkenfeld.

Allein einem Autor von Hasskommentaren seien 35 Einträge zugeordnet worden, berichtete LKA-Präsident Johannes Kunz. Dabei machten Internet-Spezialisten bei Nutzern verschiedene Namen ausfindig, unter denen sie sich angemeldet und agiert haben sollen. Die Aufklärung sei in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt (BKA) geschehen. Es habe über die 14 Kollegen hinaus zeitweise noch mehr Beamte gegeben, die bei Facebook, Instagram, Telegram und Twitter fahndeten. Weiterhin habe es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben.

Seit Sommer 2021 werde verstärkt gegen Hasskommentare ermittelt, ergänzte Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer. Die jüngste Ermittlungsgruppe forsche nach entsprechenden Einträgen im Internet und reiche sie weiter an die Staatsanwaltschaft.

Telegram-Nutzer feiern Doppelmord an saarländischen Polizisten in Kusel

„Zwei weniger“ : Telegram-Nutzer feiern Doppelmord an saarländischen Polizisten in Kusel

Hintergrund: Die beiden Polizisten waren am Montag, 31. Januar, gegen 4.20 Uhr, nahe Kusel mit Schüssen umgebracht worden. Im Verdacht stehen zwei Männer aus dem Saarland. Hauptverdächtiger ist Andreas S. (38) aus Sulzbach. Er und sein mutmaßlicher Komplize (32) sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass sie mit ihrer gemeinschaftlichen Tag womöglich Wilderei vertuschen wollten. In dem Wagen vom Tatort entdeckten die Fahnder Kadaver von erlegten Wildtieren.