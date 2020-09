Polizei Zweibrücken sucht Zeugen : Verletzter Radfahrer ohne Papiere

Zweibrücken Identität unklar: Der Radfahrer war am Freitag in Zweibrücken von einem Auto erfasst worden, hatte aber keine Papiere dabei.

Die Polizei muss die Identität eines Unfallopfers klären. Die Beamten in Zweibrücken suchten am Samstag nach Zeugen. Der Radfahrer war am Freitag, 18. September, in Zweibrücken von einem Auto erfasst worden, hatte aber keine Papiere dabei. Er wollte nach rechts abbiegen, übersah aber laut Polizei ein von links kommendes Auto, das Vorfahrt hatte.