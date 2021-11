Teures vergnügen : Nahe der Grenze zum Saarland: Polizei blitzt knapp 300 Raser – einer ist fast doppelt so schnell wie erlaubt

Nahe der Grenze zum Saarland: Polizei blitzt knapp 300 Raser – einer ist fast doppelt so schnell wie erlaubt

Nahm die Aufschrift auf seinem Laster wohl zu wörtlich: Diesen Brummifahrer knipste die Polizei in Rheinland-Pfalz bei einer Kontrollaktion nahe der saarländischen Grenze. Foto: Polizei Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern Auf den auch von vielen Saarländern genutzten Strecken A 62 und B 10 machen sich offensichtlich Temposünder breit. Denn die Polizei in Rheinland-Pfalz erwischte während eines Aktionstages Hunderte Raser. Ein Brummifahrer nahm die Aufschrift seines Lastwagens dabei wohl allzu wörtlich.

Eine Woche geht die Polizei in Rheinland-Pfalz verstärkt auf die Jagd nach Rasern. Insbesondere Lastwagenfahrer haben sie dabei im Visier. Am ersten Tag waren Ermittler nahe der saarländischen Grenze auf der Autobahn 62 sowie der Bundesstraße 10 unterwegs. Und da die Radarkontrollen nicht nur auf Brummifahrer ausgerichtet sind, gingen den Fahndern zudem Autos ins Netz, die zu schnell unterwegs waren. Zwei Fälle vom Montag, 29. November, sprangen da besonders ins Auge, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern berichtet.