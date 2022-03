Vorfall in Pirmasens : Mann bricht in Supermarkt zusammen und stirbt – Polizei bittet Hinweise zu Identität

Mann bricht in Supermarkt zusammen und stirbt – Polizei bittet Hinweise zu Identität

Vorfall in Pirmasens

Pirmasens In Pirmasens ist ein Mann in einem Supermarkt zusammengebrochen und verstorben. Die Identität ist allerdings unklar. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach Hinweisen.

Ein Mann ist am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr beim einkaufen in Primasens kollabiert. Das teilte die Polizei Primasens am Mittwoch mit. Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten. Doch auch Tage nach seinem Tot, sind die Todesursache und die Identität des Mannes weiter unklar. Deshalb sucht die Polizei nun nach Hinweisen.