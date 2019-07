Sie ging selbst zur Polizei : Frau tötet mutmaßlich Partner in Pirmasens

Pirmasens Mit mehreren Messerstichen hat eine 30-Jährige mutmaßlich ihren 58-jährigen Lebenspartner in einer Wohnung in Pirmasens getötet. Die Frau ist am Montagmittag bei der Polizei in Pirmasens erschienen und hat angegeben, ihren Freund am Sonntagabend erstochen zu haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa