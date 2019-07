Sie soll ihn erstochen haben : Geständige Messerstecherin in Psychiatrie eingewiesen

Pirmasens Nachdem sie nach eigenen Angaben ihren Lebenspartner erstochen hat, ist eine 30-jährige Frau vom Haftrichter in die geschlossene Psychiatrie in Klingenmünster eingewiesen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa