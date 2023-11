Zweiter Vorfall sorgt für Entsetzen in Reiterszene Pferdequäler schlägt bei Hermeskeil zu – Stute stirbt an Folgen

Was Johanna Marx gerade erleben musste, ist wohl der Albtraum jedes Pferdebesitzers: Ihre Stute Spy, 21 Jahre alt, ist vor wenigen Tagen gestorben – mutmaßlich an den Folgen von Stress nach körperlichen Misshandlungen, die das Tier in der Nacht zum 8. November auf einer Koppel in der Umgebung von Hermeskeil erleiden musste. Es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb weniger Wochen im Hochwald, bei dem einer Stute über Nacht die Hinterbeine zusammengebunden worden sind.