Schock in Hermeskeil Perverse Tierquäler auf Pferdekoppel an Saar-Grenze?

Es ist halb sechs am Morgen, als Anika Meyer auf der Koppel neben ihrem Hof in Hermeskeil an der Grenze zum Saarland eine erschreckende Entdeckung macht. Sie will die vier Pferde füttern, die dort „Tag und Nacht“ auf der Wiese beziehungsweise in dem kleinen Offenstall verbringen. Doch die älteste Stute, Dixi, trottet deutlich langsamer heran als sonst. „Sie hatte einen Strick um die Hinterbeine gebunden“, beschreibt Meyer, was sie sofort erkannt hat. Die Stute, die ihrer Mutter gehöre, habe zwar noch mit sehr kleinen Schritten laufen können: „Aber der Strick war ziemlich stramm am Bein und richtig fest verknotet.“ Anika Meyer ruft ihren Freund herbei, der die Polizei alarmiert: „Uns war klar, dass das kein Unfall gewesen sein konnte.“