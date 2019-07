Knapp 340 Kilometer : Radmarathon gegen Atomwaffen

Kaiserslautern Rund 150 Radsportler haben sich für den am Samstag, 3. August, beginnenden Pacemakers-Radmarathon angemeldet. Mit der knapp 340 Kilometer langen Fahrradtour setzten sich die Sportler für eine Welt ohne Atomwaffen ein, teilte der Landesverband Baden-Württemberg mit.

Konkret fordern die Pacemaker (englisch für „Schrittmacher“) die Bundesregierung auf, sich dem im Juli 2017 von 122 UN-Staaten in New York beschlossenen Atomwaffenverbot anzuschließen. Der völkerrechtlich bindende Vertrag untersagt den Einsatz von Atomwaffen ebenso wie deren Herstellung, Besitz, Lagerung und Stationierung. Deutschland hatte an den Verhandlungen nicht teilgenommen. „Mit unserem Einsatz drücken wir die große Sorge vor einem neuen atomaren Wettrüsten aus“, sagte Roland Blach, Geschäftsführer des Landesverbandes.