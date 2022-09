Klage beschäftigt Rechtsausschuss : Streit um Sonntagsöffnung des Outlet-Centers in Zweibrücken

Zweibrücken Eine Klage um Sonntagsöffnungen beim Outlet-Center in Zweibrücken geht jetzt vor den Bundesgerichtshof und beschäftigt auch den Rechtsausschuss des Landtags. Es geht um eine Verordnung aus dem Jahr 2007 – als von Zweibrücken noch Passagiere abflogen.

Der Streit um Öffnungszeiten eines Outlet-Centers in der Pfalz beschäftigt an diesem Freitag den Rechtsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz. Die Fraktion der Freien Wähler bat die Landesregierung, eine Verordnung aus dem Jahr 2007 zu prüfen, die dem Zweibrücker Fashion Outlet-Center während der Schulferien die Öffnung an einem Sonntag erlaubt. Der Betreiber eines Modehauses mit Sitz in Grünstadt legte Klage wegen unlauteren Wettbewerbs ein, unterlag aber Anfang August in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Zweibrücken.