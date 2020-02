Zweibrücken Fashion Outlet nennt Zahlen für 2019 : Erstmals über vier Millionen Outlet-Besucher

5,5 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr kamen 2019 in das Zweibrücker Fabrikverkaufszentrum als im Vorjahr – darunter auch etliche Russen und Chinesen.

„Die Besucherzahlen überstiegen erstmals die Vier-Millionen-Marke und erreichten ein Plus von 5,5 Prozent“, teilte das Outlet am Freitag mit. Der Gesamtumsatz der über 120 Markenanbieter sei im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent gewachsen. Auf welche Summe, kommuniziert das Center traditionell nicht.

Unter den ausländischen Kunden standen erneut die Franzosen an der Spitze. „Unter den internationalen Non-EU-Besuchern machen Russen und Chinesen die Mehrheit aus.“ Genauere Zahlen dazu verriet das Outlet auf Nachfrage nicht. Gab es gezielte Werbemaßnahmen, um Russen und Chinesen anzulocken? Ja – das Outlet „arbeitet mit Vertretungen bzw. touristischen Partnern in den jeweiligen Quellmärkten zusammen“, antwortete die Sprecherin.

Die aktuelle Pressemitteilung nennt noch einen Grund für das große Wachstum im Jahr 2019: „Das Premium Fashion Outlet profitierte dabei von vielen Neueröffnungen nationaler und internationaler Markenpartner wie Sportalm, Superdry, Coccinelle, Balr, Birkenstock, Joop, Vaude, Only aber auch einem Starbucks-Café.“ Nicht erwähnt wird, dass andererseits auch Mieter auszogen – denn das Outlet ist seit Jahren voll vermietet und darf aufgrund planungsrechtlicher Vorgaben nicht mehr wachsen, strebt aber einen Ausbau an (wir berichteten) .

Otto Ambagtsheer, CEO von VIA Outlets, dem Betreiber des Zweibrücker Centers: „Unser Gesamtportfolio an Outlet Centern in Europa zeigt auch 2019 ein außerordentlich positives Ergebnis. Das unterstreicht nicht nur die Widerstandsfähigkeit des Outlet-Marktes, sondern zeigt auch den Erfolg des Sanierungsprogramms, das wir Schritt für Schritt in allen unseren Centern umsetzen, einschließlich des Zweibrücken Fashion Outlet in Deutschland.“