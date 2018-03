Obdachloser auf Koblenzer Friedhof getötet

Unbekannte haben einen Obdachlosen in Koblenz getötet. Der 59-Jährige sei auf dem Koblenzer Hauptfriedhof tot aufgefunden worden, erklärte die Polizei am Montag. Die Spuren deuteten auf ein Gewaltverbrechen hin, sagte eine Sprecherin, ohne wegen den laufenden Ermittlungen nähere Angaben machen zu wollen. Der Mann, der seit mehreren Jahren regelmäßig auf dem Friedhof übernachtete, war zuletzt am Donnerstag lebend gesehen worden. Am Freitag wurde er in der Nähe des Pulverturms auf dem Friedhof tot gefunden. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.