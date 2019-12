Konzert in Hermeskeil : Zum Neujahrskonzert erklingt Kammermusik

Hermeskeil Zu einem Neujahrskonzert lädt der Förderverein Kirchenmusik für Mittwoch, 1. Januar, in die Kirche St. Martinus Hermeskeil ein. Das Programm beginnt um 17 Uhr. Laut Verein steht die professionelle Kammermusik im Blickpunkt.

Als Gastmusiker konnte der Verein Nathalie Ludwig, Stefan Kronthaler und Amelie Dendal gewinnen. Die Klarinettistin Ludwig hat an der Hochschule für Musik Saar studiert und unter anderem Erfahrung an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf gesammelt. Kronthaler spielt das Bassethorn und ist am Frankfurter Opern- und Museumsorchester tätig. Und die Pianistin Dendal ist bereits in Frankreich, Luxemburg, Italien und den USA aufgetreten.