Neuer Reiseführer zur Pfalz : Warum die Pfalz mehr zu bieten hat, als man gemeinhin glaubt

Saarbrücken Ein neues Buch listet 52 Ziele für Abstecher, Ausflüge und Mini-Urlaube in der Region auf – von Burgen und Seen bis zu Wegen für Barfußspaziergänge.

Der in Pirmasens geborene Thomas Diehl ist ein ausgewiesener Kenner des Pfälzerwaldes. Seit Jahren betreibt er die Internetseite wanderportal-pfalz.de. Jetzt hat er im Dumont-Verlag sein erstes Buch veröffentlicht. „52 kleine und große Eskapaden in der Pfalz“ erzeugt auf 232 Seiten zum einen große Lust, die Pfalz genauer zu erkunden, und offeriert zum anderen viele überraschende Orte dieser Region, die man dort nicht unbedingt erwartet hätte.

Ansonsten sind es die unverwechselbaren Attraktionen der Pfalz, die das hervorragend bebilderte Buch enthält: Irrwitzige Felsformationen, unter denen der Teufelstisch nur eine von vielen ist, Burgen, fantastische Ausblicke und vor allem Seen und Flüsschen, die zum Baden einladen. Darauf hat Diehl besonderen Wert gelegt.

Wer das Baden in der freien Natur schätzt, bekommt von dem Autor eine Vielzahl an Möglichkeiten aufgezählt, von den zahlreichen Woogen bis zu Schwarzbach und Wieslauter. Aber auch Tipps fürs Picknicken im Weinberg, für sportliche Extremtouren, Barfußspaziergänge oder Trekkingtouren mit dem Zelt sind in dem Buch enthalten.