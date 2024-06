Mehr Fluglärm auch im Saarland Das kann laut werden – Nato probt ab Ramstein mit Kampfjets den Ernstfall

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte es von der Airbase in Ramstein bei Kaiserslautern aus die größte Nato-Luftübung aller Zeiten gegeben. An dem Manöver Air Defender 2023 nahmen am 12. Juni zwei Wochen lang an die 10 000 Soldaten aus 18 Nationen mit 210 Flugzeugen teil. Das damalige Übungsgebiet Süd umfasste die Region Trier, Teile des Saarlands, Baden-Württembergs und Bayerns. Werktags waren die Jets zwischen 13 und 17 Uhr unterwegs und sorgten für verstärkten Fluglärm.