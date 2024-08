Mögliche Terror-Gefahr Nato-Stützpunkt in Deutschland erhöht Sicherheitsstufe – auch Ramstein betroffen?

Der Militär-Flughafen in Ramstein ist seit dem Angriff auf die Hochhäuser des World Trade Centers in New York am 11. September 2001 hermetisch abgeriegelt. Der Standort nahe Kaiserslautern und in unmittelbarer Nähe ist ein offizieller Luftwaffenstützpunkt der USA. Er gilt mit seinen 9000 Mitarbeitern zu einem der bedeutendsten Nato-Einrichtungen in Europa. Von hier aus werden auch Drohneneinsätze gesteuert.