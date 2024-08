Weiteres Restaurant in der Eifel geplant Nach „Asia Koi“-Schließung in St. Ingbert – Verwirrung um neues Restaurant in Gerolstein

Das neu eröffnete „Asia Koi“-Restaurant in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein (Rheinland-Pfalz) kann sich schon jetzt mit mehreren Sternen schmücken – zumindest, wenn es nach den Bewertungen auf Google geht. Rund ein Dutzend Besucher schwärmen in ihren Rezensionen vom asiatischen Essen, teilen Bilder von Frühlingsröllchen und Sushi.