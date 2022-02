Aufforderung zum Polizistenmord : Nach der Tat von Kusel: 55-Jähriger nach Aufruf zur „Jagd“ an Polizisten in Haft

Nach der Tat von Kusel: 55-Jähriger nach Aufruf zur „Jagd“ an Polizisten in Haft

Gegen einen 55-Jährigen aus dem Kreis Birkenfeld ist wegen Fluchtgefahr ein Haftbefehl vollstreckt worden. Der Beschuldigte soll nach der Bluttat von Kusel in einem Video auf Facebook zur Tötung von Polizeibeamten aufgefordert haben.

Nach Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz besteht der dringende Verdacht, dass der 55-jährige Beschuldigte den Mord an zwei Polizeibeamten am 31. Januar im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel zum Anlass nahm, am 3. Februar auf Facebook ein Video einzustellen, in dem er zu einem sogenannten „Cop-Hunting“ aufrief. Gegen eine Gebühr von 500 Euro könne der Beschuldigte aus dem Kreis Birkenfeld Polizisten in den angrenzenden Wald locken, wo sie dann von den Interessenten erschossen werden könnten. Der Beschuldigte schwenkte laut Generalstaatsanwaltschaft mit seiner Kamera in ein angrenzendes Waldstück und filmte dabei mehrere Örtlichkeiten, darunter auch Hochsitze, die seiner Meinung nach als Versteck für die Schützen geeignet seien. Zwischen 23 Uhr und 4 Uhr könne „die Party“ stattfinden, zitiert ihn die Generalstaatsanwaltschaft.