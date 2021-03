38-Jähriger auf der Flucht : Nach Leichenfund bei Kaiserslautern fahndet Polizei nach Verdächtigem

Weilerbach Auch zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Weilerbach bei Kaiserslautern fahndet die Polizei weiter mit Hochdruck nach dem Tatverdächtigen. Der 38-Jährige steht im Verdacht, seine Mutter und einen Mann getötet zu haben.

„Wir haben ihn bisher nicht gefunden“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. In der Nacht seien zwar weitere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die allerdings nicht zum Erfolg führten, hieß es. Nach Hinweisen am Mittwoch weiteten die Einsatzkräfte ihr Suchgebiet in den nordwestlichen Bereich von Weilerbach aus, teilte der Sprecher am Donnerstag weiter mit.