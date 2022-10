Gutachten veröffentlicht : Nach Achterbahnunglück in Klotten an Mosel: Kein technischer Fehler gefunden

Nach Achterbahnunglück in Klotten an Mosel: Kein technischer Fehler gefunden

Cochem Nach dem tödlichen Unfall im Freizeitpark Klotten im August wurde nun das Ergebnis des TÜV-Gutachtens veröffentlicht. Ein technischer Fehler konnte nicht festgestellt werden.

Die Achterbahn im Freizeitpark Klotten an der Mosel war einem TÜV-Gutachten zufolge zum Zeitpunkt des tödlichen Unfalls im August sicherheitstechnisch in Ordnung. Die Prüfung habe ergeben, dass das Rückhaltesystem mit den Bügeln zur Sicherung der Fahrgäste den Anforderungen zum Zeitpunkt der Genehmigung der Anlage entsprochen habe und somit normkonform gewesen sei, teilte die Kreisverwaltung Cochen-Zell am Dienstag mit. Am 6. August war eine Frau (57) aus dem saarländischen St. Wendel aus der fahrenden Achterbahn gestürzt und ums Leben gekommen.