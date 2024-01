Bissverletzungen sorgten überregional für Aufsehen Mysteriöse Attacken in See in Kaiserslautern – Sportfischer stellen Ungewöhnliches fest

Sanft klatscht der Köder in das winterkalte Wasser. Beißt ein kapitaler Hecht? Der Mann mit der Angel blickt ernst über den dunklen See. An diesem grauen Januartag fischt er nicht zum Spaß - der Mann angelt sozusagen im öffentlichen Interesse, in Absprache mit der Stadt Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz.