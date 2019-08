Interview mit Mulo Francel : Sie verpassen alten Liedern neuen Schwung

Info

Das Konzert der Band Quadro Nuevo an diesem Freitag, 2. August, im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz beginnt um 20 Uhr. Einlass ist an diesem Abend bereits ab 19 Uhr. Bei ihrem Programm „Volkslied Reloaded“ interpretieren die Musiker bekannte Stücke wie „Am Brunnen vor dem Tore“ oder „Die Gedanken sind frei“ auf ihre eigene Art. Das Musik-Album „Volkslied Reloaded“ ist im Mai dieses Jahres erschienen.

Die Musikerin Irma tritt zusammen mit Tiwayo als Special Guest am Samstag, 3. August, im Freilichtmuseum Roscheider Hof auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Irma ist mit 15 Jahren aus ihrer Heimat Kamerun nach Frankreich umgezogen. In ihrer Musik vermischt sie Pop, Soul, R&B und Funk miteinander.



Tickets zu den Konzerten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Internet.

www.station-k.de

www.ticket-regional.de