„So ein starkes erstes Wochenende gab’s noch nie!“ Mosel-Wein-Nachts-Markt: Wie läuft’s mit dem Eintritt? (Fotos/Video)

Arm hoch, Jacke hochkrempeln, bitteschön, dankeschön! So war’s an den Eingängen des Mosel-Wein-Nachts-Markts oftmals zu hören an diesem Freitag und Samstag. Die beiden Tage stellten eine Premiere dar für Traben-Trarbach, denn bislang ging’s kostenlos in die romantische Kellerwelt. Nun sind erstmal Tickets nötig – oder vielmehr Bändchen, die es für fünf Euro zu erwerben gilt und für den gesamten Veranstaltungszeitraum gelten.