Mordprozess von Kusel : Am Geburtstag von getöteter Polizistin: Neues Beweismittel unter unklaren Umständen aufgetaucht

Kaiserslautern 15 Schüsse soll der getötete Polizist in der Nacht bei Kusel abgegeben haben. Sein ganzes Magazin. Lange blieb aber eine Munitionshülse vermisst. Jetzt wurde sie gefunden – an einem besonderen Ort und Tag.

Es war am Geburtstag der getöteten Polizistin. Die Familie der getöteten Polizistin fuhr Mitte August zum Gedenkkreuz in der Nähe des Tatorts bei Kusel. Dort entdeckte die Familie ein ungewöhnliches Objekt – eine Munitionshülse. Ein Schusswaffensachverständiger des Landeskriminalamts in Rheinland-Pfalz hatte die Hülse im Anschluss untersucht und am Mittwoch im Gericht seine Ergebnisse erläutert.