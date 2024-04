Gewaltverbrechen macht national Schlagzeilen Mord an Dauner Arzt: Wer sagt vor Gericht die Wahrheit – und wer lügt?

Es ist ein herzzerreißender Moment am Ende des zweiten Verhandlungstags: Nachdem der Vorsitzende Richter Günther Köhler sein Okay gegeben hat, umarmt die Angeklagte im Gerichtssaal ihren mitangeklagten Sohn. Die beiden haben sich seit der Festnahme Anfang September vergangenen Jahres nicht mehr gesehen. Jetzt liegen sie sich – bewacht von mehreren Justizbediensteten – in den Armen und wollen ihr Gegenüber gar nicht mehr loslassen.