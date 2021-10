Restaurant-Wettstreit auf Kabel Eins : „Mein Lokal, dein Lokal“ an der Mosel: „Schweinefilet total zäh“ - trotzdem Siegchancen für das Esszimmer?

„Mein Lokal, dein Lokal“ mit Mike Süsser (links) war zu Gast im „Esszimmer“ in Lautzenhausen. Foto: Kabel Eins

Rund um die Mosel treten fünf Restaurants in den Wettstreit bei „Mein Lokal, dein Lokal“. Konnte das „Esszimmer“ nahe des Flughafens Hahn am zweiten Tag um den Sieg kochen?

Es ist Tag 2 bei „Mein Lokal, dein Lokal“ in der Mosel-Region. Nach dem Auftakt in Trier darf man sich fragen, ob eine Woche mit besonders hohen kulinarischen Ansprüchen bevorsteht. Schließlich zeigten sich die Wirte durchaus kritisch, als sie das erste der fünf Restaurants unter die Lupe nahmen. Mit dabei war auch Michael, der das Restaurant „Esszimmer by MyPlace“ in Lautzenhausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) betreibt. Nun sind die anderen Teilnehmer bei Michael zu Gast, um sein Restaurant auf Herz und Nieren zu prüfen - und um am Ende ihre Punktewertung abzugeben.

Das „Esszimmer by MyPlace“ liegt in unmittelbarer Nähe des Flughafens Hahn. Das schlägt sich auch im Angebot nieder. Da mit dem Flughafen viel internationales Publikum in die Region kommt, will Michael ein breites Angebot für viele Geschmäcker bieten. Klingt logisch, aber wird das den Teilnehmern von „Mein Lokal, dein Lokal“ gefallen, nachdem sie sich am Vortag mit der orientalischen Küche etwas schwer getan hatten?

Mike Süsser überprüft das „Esszimmer by MyPlace“ am Flughafen Hahn

Zunächst einmal sieht sich Mike Süsser, der ehemalige RTLZWEI-Kochprofi, das Lokal und die Küche genau an. Zunächst fällt dem Gastro-Experten das Styling des Restaurants positiv auf. Das ist kein Zufall, denn Michael hat die Corona-Zeit genutzt, um den Laden kräftig aufzumöbeln. Ein moderner, gemütlicher Look und ein gutes Essen stimmen Mike Süsser jedenfalls optimistisch: „Die machen einen richtig tollen Job, einen guten Spagat aus Gutbürgerlich und moderner Fancy-Kunst.“

Testessen bei „Mein Lokal, dein Lokal“ in Lautzenhausen beginnt

Auch den anderen Gastronomen, die den Familienbetrieb heute besuchen, gefällt die Einrichtung sehr gut. Man bemerkt das „Herzblut“ auch beim Blick in die Speisekarte, stellen Michaels Konkurrenten fest. Denn die Produkte sind ganz regional eingekauft.

Als es dann mit den Vorspeisen losgeht, sorgt gleich die Curry-Kokos-Suppe für Freude am Tisch. „Sehr, sehr schöne fruchtige Note. Die Garnele ist auf den Punkt gegart.“ Auch ein einfaches Bruschetta kann mit leichten Abstrichen überzeugen, obwohl es Mike Süsser etwas davor gruselt, dass der Koch Balsamicocreme auf so einem klassischen Gericht verteilt hat. Der Vitello Tonnato kommt schließlich auch sehr gut weg.

Wer am meisten zu kritisieren hat, ist Mustafa mit seinem Vorspeisenteller. Ist das eine Reaktion darauf, dass er am ersten Tag schon einige Kritik der Konkurrenten bekommen hat? Wohl eher nicht, denn seine Zwischenwertung liegt mit 8/10 Punkten genau in dem Bereich, den auch die anderen Restaurantbetreiber bisher anvisieren.

Wirte aus der Mosel-Region bleiben bei „Mein Lokal, dein Lokal“ anspruchsvoll

Viel Zeit zur Freude bleibt Michael nicht, auch wenn dieser Zwischenstand natürlich Mut macht. Mit den Hauptgerichten beginnt gleich darauf wieder der Ernst des Gastro-Lebens bei „Mein Lokal, dein Lokal“.

Der anspruchsvolle Gaumen der Testesser ist immer auf der Suche nach etwas, das sich verbessern lässt. Bei der Pasta mit Riesengarnelen gibt es Lob für die Garnelen, aber „die Pasta könnte ein bisschen mehr Pfiff vertragen“. Der Caesar Chicken Burger kommt hingegen ohne große Kritik weg. Dass das „Schweinefilet leider total trocken und zäh“ ist, wird zum Glück durch sehr leckere Pfifferlinge und Kartoffelpuffer ausgeglichen. Und ohnehin ist Spitzenkoch Mike Süsser der Meinung, „zäh ist das falsche Wort“. Also ist es vielleicht nicht so schlimm, wie es sich angehört hat. Beim Steak vom U.S. Angus Rind gibt es kleine Beschwerden, da es nicht komplett medium gebraten ist. Auch bei diesem Gericht kann man aber heraushören, dass der Teller insgesamt gut ankommt.

Beim Dessert ist schließlich viel Zufriedenheit am Tisch zu spüren. Die Konkurrenten bleiben kritisch, finden aber nicht mehr viele Details, an denen Kritik möglich ist.

Bewertungen für das „Esszimmer by MyPlace“

Bevor es an die endgültige Bewertung geht, kommt natürlich noch die Rechnung an den Tisch. Was zahlt man im „Esszimmer by MyPlace“ mit vier Personen für die drei Gänge dieses Tages? Es sind 146 Euro, was alle Teilnehmer völlig in Ordnung finden.

Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass die Bewertung für das Restaurant in Lautzenhausen sehr gut ausfällt. 34 Punkte springen heraus. Dreimal gab es sogar 9 Punkte, was nahe an der absoluten Bestwertung liegt. Die Gäste haben also auf sehr hohem Niveau kritisiert, waren aber trotzdem äußerst zufrieden.

Mit dieser Punktzahl geht das „Esszimmer by MyPlace“ auch in Führung, denn die „Wunderlampe“ in Trier erhielt an Tag 1 insgesamt 30 Punkte. Noch ist aber nicht einmal Halbzeit bei „Mein Lokal, dein Lokal“. Drei weitere Restaurants haben in dieser Woche die Chance, den Wettstreit in der Mosel-Region zu gewinnen. Die Folgen laufen jeweils um 17.55 Uhr auf Kabel Eins.

So geht es weiter:

Mittwoch: „Litzinger Lay“ in Traben-Trarbach

Donnerstag: „Hotel und Restaurant Moselgarten“ in Bullay

Freitag: „Wine & Dine by Villa Melsheimer“ in Reil