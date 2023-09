Eines von 58 Modellen weltweit Für knapp drei Millionen Euro: Einer der teuersten Sportwagen wird in der Eifel angeboten

Normalerweise denkt man nicht viel nach, wenn man in ein Auto einsteigt. Tür auf, rein, Tür zu, los. Normalerweise sitzt man jedoch auch nicht in Fahrzeugen, die so viel kosten wie eine Luxusvilla. Da darf man schon mal aufgeregt sein, wenn der Eigentümer sagt: „Setz‘ dich doch mal rein.“ Wenn er dann noch nachlegt: „Mach mal an“, gefolgt von „Gib‘ mal Gas“ – dann zittert der Fuß beim Treten des Pedals ganz doll.