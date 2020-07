Scherz geht nach hinten los : Mann gibt sich als Polizist aus und verursacht Einsatz

Kaiserslautern Ein Scherz unter Freunden hat einen Polizeieinsatz in Kaiserslautern nach sich gezogen. Ein Mann klingelte bei einem Mehrfamilienhaus und meldete sich dabei als „Kriminalpolizei“.

Das hatte Folgen: Denn zufällig bemerkte ein Polizist in Zivil die Szene am Montag. Weil er den vermeintlichen Kollegen nicht kannte, vermutete er einen Betrüger und rief Verstärkung. Die Polizei stellte den 44-Jährigen schließlich im Haus zur Rede. Dabei kam heraus: Der Mann besuchte einen Freund, bei dem er sich üblicherweise scherzhaft an der Tür beispielsweise mit „Post“ und anderen Bezeichnungen meldet. Rechtliche Folgen wird die Aktion für den Besucher nicht haben. Die Polizei warnt aber vor Amtsanmaßung.