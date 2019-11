Konzert in Wawern : Country und Folk aus Kanada

Wawern Das kanadische Duo Madison Violet stellt am Sonntag, 17. November, 19.30 Uhr, in der Synagoge Wawern das Album „The Good in Goodbye“ vor. Die Musikerinnen Brenley MacEachern und Lisa MacIsaac verbinden Country, Folk und Bluegrass.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley