Konzert in Wiltingen : Lilly Among Clouds singt in Wiltingen

Lilly Among Clouds singt in Wiltingen

Wiltingen Ihr neues Album „Green Flash“ stellt die Sängerin Lilly Among Clouds am Donnerstag, 30. Januar, im Bürgerhaus Wiltingen vor. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die junge Musikerin hat sich im vergangenen Jahr beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest einen Namen gemacht, als sie den dritten Platz belegte.

Veranstalter Station K lobt ihre „unglaubliche, tief ins Hörer-Herz treffende Stimme“. Als Vorgruppe tritt „Hello Emerson“ aus den USA auf. Lilly Among Clouds versucht eigenen Worten zufolge, bei ihren Konzerten eine Mischung zwischen Pop-Balladen am Klavier auf der einen und groovigen Nummern auf der anderen Seite herzustellen. In ihren Songs befasst sie sich mit den Eigenarten ihrer Mitmenschen: „Weshalb sind Menschen egoistisch? Welche Ängste treiben sie an? Unsere Psyche ist schon sehr faszinierend, damit beschäftige ich mich gerne in meinen Texten.“