Wintersport in Rheinland-Pfalz : Lift am Erbeskopf ab heute wieder geöffnet

Hilscheid Der Erbeskopf ist bereit für die Wintersport-Saison. Ab dem heutigen Sonntag startet der Liftbetrieb. Wer zum ersten Mal hinfährt, sollte jedoch auf ein Detail achten.

Ski fahren, Snowboarden und Rodeln. All das ist nach dem plötzlichen Wintereinbruch auch am Erbeskopf wieder möglich. Das Wintersportzentrum an dem Berg in Rheinland-Pfalz teilt dementsprechend mit, dass ab Sonntag, 22. Januar, der Liftbetrieb startet. Von 10 bis 17 Uhr können sich Sportbegeisterte auf den Berg ziehen lassen. Auch in der kommenden Woche soll der Lift weiter betrieben werden, dann Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr.