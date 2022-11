Kriminalpolizei Trier ermittelt : Grausige Entdeckung im Kreis Trier-Saarburg: Leichenteile in Gebüsch gefunden

Temmels Im rheinland-pfälzischen Temmels wurden am Dienstagnachmittag mehrere menschliche Körperteile gefunden. Sie lagen in einem Gebüsch abseits eines Parkplatzes.

Ein Zeuge entdeckte am Dienstagnachmittag, 1. November, Leichenteile in der Nähe eines Parkplatzes in Temmels im Landkreis Trier-Saarburg. Er informierte die Polizei gegen 14 Uhr über den Fund. Als die Beamten eintrafen, bestätigte sich die Vermutung: In einem Gebüsch abseits des Parkplatzes fanden die Ermittler mehrere Leichenteile einer bisher nicht identifizierten Person.