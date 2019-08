Nach Abstimmungsniederlage : AfD-Abgeordnete verlässt Fraktion im Mainzer Landtag

Mainz Die AfD-Politikerin Gabriele Bublies-Leifert hat nach einer Abstimmungsniederlage die Fraktion ihrer Partei im rheinland-pfälzischen Landtag verlassen. Das Festhalten der Fraktion am Vorsitzenden Uwe Junge sei für sie inakzeptabel.

„Selbstverständlich werde ich als fraktionslose Abgeordnete weiterhin für die AfD dem Landtag angehören und natürlich Mitglied in der AfD bleiben“, teilte Bubles-Leifert am Mittwoch in Mainz mit.