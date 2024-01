Eines der größten Raubtiere seiner Zeit Spektakulärer Fund nahe Saar-Grenze: Neue Saurier-Art entdeckt

Ein internationales Forscherteam hat am Remigiusberg an der Grenze zum Saarland – bei Kusel – im Rotliegend eine neue Ursaurierart nachgewiesen. Beim Rotliegend handelt es sich um eine Gesteinseinheit. Die Ursaurierart selbst trägt den Namen „Stenokranio“ und ist nach ihrer speziellen Kopfform benannt. Der Name setzt sich aus den griechischen Wörtern „stenos“ (schmal) und „kranio“ (Schädel) zusammen, also auf Deutsch „Schmalschädler“.