Video in Saarbrücken aufgezeichnet : „Einfach so abgeknallt“: Vernehmungsvideo im Polizistenmord-Prozess gezeigt

Der Hauptangeklagte kommt in den Verhandlungssaal des Landgerichts Kaiserslautern (Archivfoto vom Juni 2022). Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Im Mordprozess um tödliche Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel in der Pfalz ist im Landgericht Kaiserslautern das Video der ersten Vernehmung des Nebenangeklagten gezeigt worden.

In der mehr als zweistündigen Aufzeichnung vom 31. Januar sagt der 33-Jährige mehrfach, der Hauptangeklagte Andreas S. habe die Polizisten „einfach so abgeknallt“.

Den Namen des 39-Jährigen wollte der Mann bei der Vernehmung anfangs nicht nennen. „Ich habe Angst davor, dass er mich genauso über den Haufen schießt“, sagt der 33-Jährige in dem Video, das in Saarbrücken aufgezeichnet worden war. Er habe die Polizisten nicht getötet. „Die Wahrheit ist: Ich habe niemandem etwas getan“, betont der Nebenangeklagte wiederholt. „Das schwöre ich.“

Polizistenmord-Prozess: Video noch einmal abgespielt

Foto: dpa/Uwe Anspach 12 Bilder Saarländer wegen Mordes an zwei Polizisten angeklagt – Bilder aus dem Gerichtssaal

Das Video wurde am Freitag zunächst auf einem großen Bildschirm abgespielt, der vom Publikum abgewandt stand. Nachdem die Verteidigung des Hauptangeklagten kritisierte, dass dies dem Grundsatz der Öffentlichkeit eines Prozesses widerspreche, wurde der Bildschirm anders platziert und das Video noch einmal abgespielt.

Der Nebenangeklagte hatte zwar unmittelbar nach der Festnahme ausgesagt, schweigt aber seit Prozessbeginn. Sein Verteidiger sagte am Freitag, der 33-Jährige wolle nun doch aussagen. Sein Mandant sei bereit, an einem der künftigen Verhandlungstage - möglicherweise am 19. September (11.00 Uhr) - auf zuvor schriftlich eingereichte Fragen des Landgerichts zu antworten. Auf Fragen der Verteidigung des Hauptangeklagten werde er aber nicht antworten.

Hauptangeklagter Andreas S. ist 39 Jahre alt

Als Hauptangeklagter steht seit Ende Juni ein 39 Jahre alter Mann, Andreas S., vor Gericht. Er soll bei einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle eine Polizeianwärterin (24) und einen Polizeikommissar (29) mit Gewehrschüssen in den Kopf ermordet haben, um Jagdwilderei zu verdecken (Aktenzeichen 4 Ks 6035 Js 21467/22). Die Gewalttat sorgte bundesweit für Entsetzen. Der Hauptangeklagte hatte die Vorwürfe im Prozessverlauf zurückgewiesen.

Dem Nebenangeklagten wird versuchte Strafvereitelung vorgeworfen. Der 33-Jährige soll geholfen haben, Spuren zu verwischen. Die Männer waren kurz nach der Tat im Saarland festgenommen worden.

Auch am 14. Verhandlungstag stieß der Mordprozess am Freitag auf großes Interesse der Öffentlichkeit. Wegen des Andrangs besetzte das Publikum erneut auch einige frei gebliebene Presseplätze im Saal. In Kaiserslautern sind bisher Termine bis in den November geplant.