Plädoyers im Kusel-Prozess : Diese letzten Worte richtete Andreas S. vor Gericht an die Angehörigen der Opfer

Diese letzten Worte richtete Andreas S. vor Gericht an die Angehörigen der Opfer

Kaiserslautern: Der Hauptangeklagte kommt in den Verhandlungssaal des Landgerichts, rechts steht sein Verteidiger. Foto: dpa/Uwe Anspach

Update Kaiserslautern Im Prozess um die beiden getöteten Polizisten bei Kusel haben die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung heute ihre Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft sieht eine Tat mit „Hinrichtungscharakter“. Die Verteidigung verzichtet auf eine konkrete Forderung. Aber das letzte Wort hatte der Hauptangeklagte Andreas S.

Im Prozess um die zwei bei Kusel getöteten Polizisten hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Hauptangeklagten gefordert. Der Mann habe sich des zweifachen Mordes schuldig gemacht, sagte Oberstaatsanwalt Stefan Orthen am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Kaiserslautern. Bei der Tat seien mehrere Mordmerkmale erfüllt und die Tat habe „Hinrichtungscharakter“ gehabt - daher liege eine besondere Schwere der Schuld vor, sagte Orthen.

Rund fünf Monate nach Prozessbeginn haben sich für den Oberstaatsanwalt die Vorwürfe der Anklage bestätigt: Der 39-Jährige habe Ende Januar eine junge Polizistin (24) und ihren Kollegen (29) bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Westpfalz mit Schüssen in den Kopf getötet.