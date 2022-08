Prozess um Polizistenmorde bei Kusel : „Mach, sonst leg ich dich nebendran“: Andreas S. soll Florian V. in Tatnacht mit dem Tod bedroht haben

„Mach, sonst leg ich dich nebendran“: Andreas S. soll Florian V. in Tatnacht mit dem Tod bedroht haben

Kaiserslautern Im Mordprozess um die beiden erschossenen Polizisten bei Kusel ging es heute vor Gericht wieder um die Vernehmung des Nebenangeklagten Florian V. Dieser soll gegenüber den Beamten seine Todesangst in der Tatnacht beschrieben haben.

Im Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel (Pfalz) hat eine Vernehmungsbeamtin eine Tatortbegehung mit einem der beiden Angeklagten detailliert geschildert. Der 33-Jährige habe dabei angegeben, er habe in der Tatnacht befürchtet, von seinem 39 Jahre alten damaligen Komplizen getötet zu werden, sagte die Polizistin am Freitag im Landgericht Kaiserslautern.

Kusel-Prozess nach Polizistenmorden : Während sich Andreas S. rege am Prozess beteiligt, ist die Verteidigung sauer: „Das ist untragbar“

Der 39-Jährige habe demnach den 33-Jährigen aufgefordert, am Tatort verlorene Dokumente zu suchen und ihn bedroht: „Mach, sonst leg ich dich nebendran“, sagte die Polizistin am zwölften Verhandlungstag. Ähnliches hatten auch bereits andere Vernehmungsbeamte geschildert. Die Begehung mit Statisten am Tatort fand demnach 18 Tage nach der Tat statt.