Polizisten in Kusel erschossen : Verdächtige sind offenbar Freunde: Polizei fasst nach Fahndung zwei Saarländer – weitere Details zur Festnahme

Foto: BeckerBredel 31 Bilder Nach tödlichen Schüssen auf Polizisten: Spezialeinsatzkommando fasst Tatverdächtigen in Sulzbach

Update Kusel Eine Zivilstreife kontrolliert am frühen Montagmorgen ein Auto in Kusel. Es fallen Schüsse. Zwei junge Polizisten sterben, die Täter fliehen. Die beiden getöteten Polizisten stammen aus dem Saarland. Ein Tatverdächtiger aus dem Saarland wurde zwischenzeitlich per Bild gesucht, ist nun aber gefasst. Wenig später folgt die zweite Festnahme.

In der Nacht zum Montag (31. Januar) sind bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern mit.

Getötete Polizisten stammen aus dem Saarland

Nach SZ-Informationen stammen die beiden getöteten Polizisten aus dem Saarland, lebten aber zuletzt im benachbarten Rheinland-Pfalz unmittelbar hinter der saarländischen Grenze. Die Flaggen im Saarland wurden auf Halbmast gesetzt. Die Polizei suchte zwischenzeitlich nach einem 38-jährigen Tatverdächtigen aus Spiesen-Elversberg. Am Abend erfolgte die Festnahme, wenig später wurde ein weiterer Mann festgenommen.

Lesen Sie auch Polizisten in Kusel erschossen : Das ist über den mutmaßlichen Täter aus dem Saarland bekannt

Das Wichtigste in Kürze:

Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel waren laut Polizei auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet etwa um 4.20 Uhr seien die tödlichen Schüsse gefallen.

Bevor sie durch Schüsse getötet wurden, konnten die beiden Polizisten nach Angaben aus Sicherheitskreisen noch ihre Kollegen kontaktieren mit den Worten: „Die schießen.“ Demnach hatten sie davor ihre Kollegen informiert, sie hätten totes Wild im Fahrzeug gefunden. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin habe noch an der Hochschule der Polizei studiert, teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Montag mit.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 369-2528 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Zeugen, die im Saarland etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sollen das Landespolizeipräsidium Saarland 0681/962-9201/-9204/-9207 kontaktieren.

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 19 Bilder Zwei Polizisten aus dem Saarland in Kusel erschossen – Bilder zeigen die Fahndung nach den flüchtigen Tätern

Alle weiteren Informationen im Ticker:

20.03 Uhr: Weitere Details zur Festnahme

Nach SZ-Informationen wurden die beiden Verdächtigen vor bzw. in demselben Haus in Sulzbach festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu den tödlichen Schüssen auf die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und den 29 Jahre alten Oberkommissar stehe, müssten die Ermittlungen ergeben. Der 38-Jährige sollte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Vor seiner Festnahme habe sich der 38-jährige Verdächtige über eine Anwältin bei der Polizei gemeldet.

19.24 Uhr: Tatverdächtige waren befreundet

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 32 und 38 Jahre alte Männer, die ersten Erkenntnissen zufolge befreundet seien, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums Saarland am Abend der Nachrichtenagentur AFP.

17.57 Uhr: 38-Jähriger stellte sich selbst

Laut Polizei hat der 38-jährige Mann, nach dem öffentlich gefahndet worden war, bisher keine Angaben zur Sache gemacht. Er habe sich jedoch selbst der Polizei gestellt und werde morgen dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt. Die Polizei bestätigte indes die weiteren SZ-Informationen, wonach auch ein zweiter Mann festgenommen wurde. Dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Mann. Die Fahndung läuft jedoch weiter, möglicherweise gibt es weitere Mittäter.

17.47 Uhr: Zweite Festnahme

Nach SZ-Informationen soll auch ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen worden sein. Es handelt sich um einen 32-Jährigen.

17.22 Uhr: Tatverdächtiger in Sulzbach festgenommen

Die Polizei hat den Tatverdächtigen nach SZ-Informationen in Sulzbach festgenommen. Es handelt sich um einen Wildhändler aus dem Kreis Neunkirchen. Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es Mittäter gebe, teilte die Polizei mit.

17.19 Uhr: Polizei fand Papiere des Verdächtigen am Tatort

Die Polizei hat nach dpa-Informationen am Tatort der getöteten Polizisten in der Pfalz Papiere eines Verdächtigen gefunden.

16:13 Uhr: Polizei sucht Verdächtigen aus dem Saarland mit Foto

Nach ersten Ermittlungen ergibt sich ein Tatverdacht gegen einen 38-jährigen Saarländer. Sein Aufenthalt ist derzeit unbekannt. Die Beamten fahnden mit Hochdruck nach dem Mann. Im Einsatz sind auch Polizeihubschrauber, Personenspürhunde sowie Spezialkräfte der Polizei.

Die Fahnder gehen weiterhin verschiedenen Hinweisen nach. Bislang konnte der Verdächtige nicht aufgegriffen werden. Die Suche wird fortgesetzt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 38-Jährigen aus Spiesen-Elversberg. Er hat braune Haare und trägt einen Bart.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger ist bewaffnet.

Wer weiß, wo sich der Gesuchte aufhält oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2528 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

14.38 Uhr: Ein Verdächtiger ist polizeibekannt

Die Polizei fahndet momentan mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Einer der Täter sei polizeibekannt. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen erfuhr, war er in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen. Der Mann soll eine Waffenerlaubnis haben.

„Wir gehen von mehreren bewaffneten Tätern aus“, sagte eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern.

Der Polizist soll demnach am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz.

Die beiden Polizisten waren als Zivilstreife auf einer Routinefahrt unterwegs, trugen aber Uniformen und Sicherheitswesten, wie eine Sprecherin der Polizei Kaiserslautern sagte.

Nach dem, was zunächst über den Hergang bekannt wurde, waren die Beamten wohl schon näher an das Fahrzeug herangetreten und hatten mit der Kontrolle begonnen, als geschossen wurde.

Dass die beiden mit Kopfschüssen getötet wurden, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die Schutzwesten reichten aber von der Hüfte bis zum Hals. Die Polizei ging davon aus, dass eine Obduktion angeordnet wird.

14.31 Uhr: Mehr als 50 Hinweise nach Schüssen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz sind mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Das teilte eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern am Montagnachmittag mit. Ob darunter eine heiße Spur zu den Gesuchten ist, stand zunächst noch nicht fest.

13.55 Uhr: Hans ordnet Trauerbeflaggung im Saarland an

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans hat sich in einem Gespräch mit Innenminister Klaus Bouillon über die bisher bekannten Hintergründe der Geschehnisse in Kusel informieren lassen. Wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte, bat er den Innenminister, die Trauerbeflaggung im Saarland anzuordnen. „Die Nachricht, dass eine Polizistin und ein Polizist während ihres Dienstes in Kusel zu Opfern wurden, hat mich zutiefst erschüttert und macht absolut fassungslos. Die saarländische Polizei unterstützt die Dienststellen in Rheinland-Pfalz mit allen Mitteln bei der Aufklärung dieses furchtbaren Verbrechens. Wir haben entschieden, als Ausdruck der Trauer und Solidarität die Flaggen im Saarland auf Halbmast zu setzen. Ich bin in Gedanken bei den Angehörigen und wünsche den Familien, Freunden, Kolleginnen und Kollegen viel Kraft in diesen schweren Stunden.“

13.20 Uhr: Was war der Anlass der Kontrolle?

Was der Anlass der Fahrzeugkontrolle auf der um diese Uhrzeit wenig befahrenen Kreisstraße in Rheinland-Pfalz war, blieb zunächst noch unklar. Die beiden Opfer waren als Zivilstreife unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern berichtete. Ob sie Uniform trugen, wusste er zunächst nicht – und auch nicht, warum sie das Auto angehalten hatten. „Eine Kontrollstelle war nicht aufgebaut.“

13.01 Uhr: Fahndung auch im Saarland

Man fahnde auch im Saarland und unterstütze die Kollegen in Rheinland-Pfalz, erklärte eine Sprecherin des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken auf SZ-Anfrage. Nähere Angaben zu den konkreten Maßnahmen machte sie am Montagmorgen nicht. Zeugen, die im Saarland etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-9201/-9204/-9207 mit dem Landespolizeipräsidium Saarland in Verbindung zu setzen.

Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegt nach Angaben eines Polizeisprechers nicht vor. Auch die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Die Kreisstraße 22 war bei Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt.

12.40 Uhr: Faeser: Tötung der beiden Polizisten erinnert an „Hinrichtung“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte: „Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat erinnert an eine Hinrichtung, und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren.“

11.25 Uhr: Dreyer und Lewentz „zutiefst schockiert“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz haben sich „zutiefst schockiert“ über die tödlichen Schüsse auf eine Polizistin und einen Polizisten in Rheinland-Pfalz gezeigt. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen“, heißt es in einer Mitteilung der beiden SPD-Politiker in Mainz vom Montag. „Die Tat ist entsetzlich. Es bestürzt uns sehr, dass zwei junge Menschen im Dienst ihr Leben verloren haben.“

Die Ministerpräsidentin hat aufgrund der Ereignisse als sichtbares Zeichen der Trauer im Einvernehmen mit dem Innenminister Trauerbeflaggung (halbmast) im Land angeordnet. Für alle Streifenwagen des Landes ist Trauerflor vorgesehen.

9.24 Uhr: Gewerkschaft „tiefbestürzt“

Die GdP Rheinland-Pfalz hat sich „tiefbestürzt über den gewaltsamen Tod einer Kollegin und eines Kollegen“ aus dem Polizeipräsidium Westpfalz geäußert. „Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der beiden Getöteten und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Wir durchleben gerade den realen Alptraum aller Polizistinnen und Polizisten!“, sagte die Landesvorsitzende Sabrina Kunz am Montagmorgen in Mainz.

„Unser tiefes Beileid gilt den Angehörigen. Hoffentlich können die oder der Täter zeitnah festgenommen werden, damit mögliche Gefahren für die Bevölkerung abgewendet sind“, sagte Kunz. „Dieses skrupellose Vorgehen und die Tat machen mich fassungslos.“

8.15 Uhr: Mindestens ein Tatverdächtiger bewaffnet

In Rheinland-Pfalz sind zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Montag auf der Kreisstraße 22 im Landkreis Kusel, wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern mitteilte.