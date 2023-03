Er schoss mit den Waffen seiner Frau : Strafbefehl gegen Ehefrau von Polizistenmörder Andreas S. erlassen

Am 31. Januar 2022 erschoss Andreas S. bei Kusel zwei Polizisten. Waffen besitzen durfte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die Tatwaffen überließ ihm seine Ehefrau. Jetzt hat die Tat auch rechtliche Konsequenzen für sie.

Die Polizistenmorde vom 31. Januar 2022 werden die Justiz noch eine Weile beschäftigen. Erst Ende Februar wurde bekannt, dass der Nebenangeklagte Florian V. eine Haftentschädigung von rund 2000 Euro erhält . Er hatte seit dem Tag der Tat bis Anfang März 2022 in Untersuchungshaft gesessen. Andreas S. selbst wurde diese Woche in einem weiteren Prozess wegen Jagdwilderei und versuchter gefährlicher Körperverletzung freigesprochen. Jetzt muss auch die Ehefrau des verurteilten Täters von Kusel mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kusel-Morde: Ehefrau erwarb Tatwaffen

Aber: Auch seine Ehefrau besaß Waffenbesitzkarte, Jagdschein und Waffen. Die Schrotflinte, die Andreas S. bei den Morden einsetzte, hatte er nach Informationen unserer Zeitung selbst noch erworben und dann an eine Privatperson verkauft. Mitte 2021 erwarb die Ehefrau die Waffe zurück. Das Jagdgewehr – die zweite Tatwaffe von Kusel – kaufte die Ehefrau selbst in einem Waffengeschäft im Saarland. Wegen Beihilfe zur Wilderei und Verstößen gegen das Waffengesetz hat die Ehefrau von Andreas S. deshalb jetzt einen Strafbefehl über zehn Monate Haft auf Bewährung erhalten. Das berichtet die „Rheinpfalz“ unter Berufung auf das Amtsgericht Kusel.

Andreas S. hätte keinen Zugriff auf die Waffen haben dürfen

Laut dem Bericht soll Andreas S. einen Großteil seiner Waffen nach dem Verlust des eigenen Jagdscheines 2020 an seine Frau übergeben haben. Nachdem die Polizei das Haus, in dem die beiden mit ihren vier Kindern wohnten, am Tattag durchsucht hatten, sprach die Polizei von einem „Waffenarsenal“ im Haus. Aus Sicherheitskreisen hieß es, dass fünf Kurzwaffen, ein Repetiergewehr, zehn weitere Langwaffen, eine Armbrust sowie einen Schalldämpfer und Munition vorgefunden wurden. Laut Gesetz hätte nur die Ehefrau von Andreas S. noch Zugriff auf die Waffen haben dürfen. Er nutzte sie allerdings offenbar weiterhin für seine Wilderei.