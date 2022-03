Blumen und Kerzen erinnern an der Landstraße bei Ulmet an die am frühen Morgen des 31. Januar getöteten Polizisten. Am Tatort stellten Beamte den mutmaßlichen Mord kürzlich nach – mit Hilfe von Florian V., den die Staatsanwaltschaft nicht mehr der Tat verdächtigt. Trotzdem bleibt er in U-Haft. Foto: dpa/Sebastian Gollnow