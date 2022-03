Haftbefehl wegen Mordes aufgehoben : Verteidiger: Kein Tatverdacht mehr gegen mutmaßlichen Polizistenmörder von Kusel

Exklusiv Kaiserslautern Der Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Polizistenmörder von Kusel ist aufgehoben worden. Offenbar besteht gegen V. im Moment kein Tatverdacht mehr. Trotzdem muss der 32-Jährige vorerst hinter Gitter bleiben.

Kusel: V. muss trotzdem weiter in U-Haft bleiben

Im unerlaubten Jagen sieht die Staatsanwaltschaft das mögliche Mordmotiv. Sie nimmt an, dass die Polizeibeamten in den frühen Morgenstunden des 31. Januar bei einer Kontrolle auf einer Landstraße sterben mussten, damit den mutmaßlichen Wilderern niemand auf die Schliche kommt. Am Tatort fand die Polizei jedoch Ausweis und Führerschein von S. In Sulzbach nahmen Spezialkräfte der Polizei den 38-Jährigen gemeinsam mit V. fest.