Mordprozess von Kusel : Anwalt der Opfer-Familie kritisiert: „In jeder anderen Kammer wären wir schon längst fertig“

Raphael Mall (M), Vorsitzende Richter am Landgericht Kaiserslautern mit Kollegen und Schöffen im Verhandlungssaal des Landgerichts. Der Prozess hat am 21. Juni 2022 begonnen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Der Mordprozess nach dem Tot zweier Polizisten aus dem Saarland bei Kusel ist weitergegangen. Die Verteidigung hat neue Anträge eingereicht. Der Anwalt der Familie klagt über die Prozessführung.

Im Mordprozess um tödliche Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel (Pfalz) haben die Verteidiger des Hauptangeklagten (39) am Freitag weitere Beweisanträge gestellt. Sie zielten darauf ab, zu zeigen, dass der Nebenangeklagte (33) in seinen Vernehmungen bei der Polizei die Unwahrheit gesagt habe, begründeten die Anwälte. So solle ein Gutachten beweisen, dass der Hauptangeklagte von den räumlichen Gegebenheiten her gar nicht den ersten Schuss auf die Polizistin habe abgeben können.