Blick zum Nachbarn : Kurzurlaub über Pfingsten in Rheinland-Pfalz - Was gilt?

Licht scheint aus einem der Wohnwagen auf einem Campingplatz. Foto: dpa/Jens Büttner

Mainz Das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Angesichts stabil sinkender Infektionszahlen sind einige Corona-Einschränkungen in Rheinland-Pfalz bereits gelockert worden oder werden derzeit gelockert. Wo und wie ist ein Kurzurlaub vor der eigenen Haustür möglich? Ein Überblick:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Bauer, dpa

Was sind die Voraussetzungen für eine Lockerung?

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen muss fünf Tage hintereinander unter 100 liegen - also unter der Grenze zur Bundes-Notbremse. Sonn- und Feiertage werden nicht mitgezählt, sondern quasi übersprungen. Die Lockerungen gelten aber erst nach dem übernächsten Tag. Für einige Lockerungen muss die Inzidenz sogar stabil unter 50 liegen. Umgekehrt gilt: Werden diese Grenzen drei Tage lang hintereinander überschritten, greifen ebenfalls am übernächsten Tag wieder strengere Regeln, ab 100 die der Bundes-Notbremse. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei der maßgeblichen Zählung des Robert Koch-Instituts für die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte finden sich unter www.rki.de/inzidenzen.

Was bedeutet das für den Urlaub?

Die für den Urlaub wichtigsten Änderungen wurden bereits bei der „Stufe 1“ zum 12. Mai eingeführt. Demnach ist „kontaktarmer Urlaub“ in Ferienwohnungen, Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sowie in Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Jugendherbergen - mit Frühstück auf dem Zimmer und eigenem Bad - möglich. Für die Anreise und alle 48 Stunden danach sind Tests notwendig, außerdem gelten die üblichen Corona-Regeln zur Hygiene und Kontakterfassung. Allerdings müssen sämtliche Gemeinschaftseinrichtungen geschlossen sein; Wellness, Sport- und Freizeitaktivitäten dürfen nicht angeboten werden. Verpflegt werden Gäste nur in der Außengastronomie, also etwa auf der Terrasse oder im Biergarten. Ansonsten muss ein Lieferdienst oder der Zimmerservice das Essen aufs Zimmer bringen.

Was ist in der Öffnungsstufe 2 ab diesem Freitag Mai möglich?

Für die Übernachtungen an sich ändert sich an diesem Stichtag nichts, doch gibt es im sogenannten Perspektivplan des Landes einige Lockerungen im Umfeld, die einen Urlaub angenehmer und abwechslungsreicher machen können, etwa in der Kultur und bei der Verpflegung. So sind kulturelle Veranstaltungen und Zuschauer beim Sport im Freien mit Test wieder erlaubt. Bis maximal 100 Menschen mit festen Sitzplätzen können zusammen kommen, dabei müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Gruppensport im Freien ist für maximal fünf Menschen aus bis zu fünf verschiedenen Haushalten erlaubt. Eine wichtige Änderung tritt bei der Gastronomie und Kultur in Kraft, falls die Inzidenz fünf Tage unter 50 liegt: Dann ist Gastronomie und auch Kulturangebot im Innenbereich wieder möglich - mit Abstand, Test und Maske.

War es das nun mit den Öffnungen?

Nein, ab 2. Juni können weitere Erleichterungen der Stufe 3 in Kraft treten. Wieder gibt es zwei Schwellen: Inzidenz unter 100 und Inzidenz unter 50. Die Hotels können bei einer Inzidenz unter 100 wieder komplett öffnen und dürfen ihre Gäste auch wieder in Speiseräumen und Restaurants mit Essen und Getränken versorgen - Voraussetzung für die Gäste ist ein negativer Test. Auch Freibäder dürfen aufmachen. Mit einem negativen Test geht es auch wieder in die Innengastronomie, ins Theater, Kino und Museum. Jugendfreizeiten mit Übernachtung sind wieder möglich. Für Sportvereine und Fitnesscenter gilt: Training innen und außen ja, aber nur eine Person auf 20 Quadratmetern. Erwachsene können auch in Gruppen zu fünft mit Abstand Sport treiben. Fällt die Inzidenz stabil unter 50 ist Gruppensport draußen auch mit maximal 20 Erwachsenen auf Abstand erlaubt. Spezifische Änderungen fürs Gastgewerbe sind in dieser Stufe nicht vorgesehen.

Wie reagiert das Gastgewerbe?