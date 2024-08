Großeinsatz an der Mosel Ein Toter bei Hotel-Einsturz in Kröv – Mutter und Kind aus Trümmern gerettet

Im Moselort Kröv in Rheinland-Pfalz ist am Dienstagabend, 6. August, ein Hotel teilweise eingestürzt. Gegen 22.55 Uhr hätten Anwohner den Teileinsturz des in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gelegenen Hotels gemeldet, teilte die Polizei in Trier mit. Ein Stockwerk des Gebäudes sei eingestürzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen 14 Menschen im Gebäude. Fünf Personen konnten sich unverletzt und aus eigener Kraft retten.