Kostenlose Nutzung des ÖPNV Stadt aus der Region startet den 0-Euro-Samstag – erste Bilanz

„Zum Shoppen in die Stadt oder auf einen Schoppen zum Marktfrühstück? Zum Chillen an den Rhein oder zum Grillen in den Volkspark?“, fragt die Mainzer Mobilität, um ihr neues Angebot zu bewerben. Kostenlos, flexibel und ohne Fahrschein gehe das künftig an jedem ersten Samstag im Monat. „Mainz ruft den 0-Euro-Samstag aus und ermöglicht an diesen Tagen die kostenlose Nutzung aller Linienbusse und Straßenbahnen im Mainzer Stadtgebiet“, hieß es. „Einfach einsteigen und mitfahren – von der ersten Fahrt am Morgen bis zum Betriebsschluss in der Nacht.“